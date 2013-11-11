На Сумщині голова селищної ради торгував наркотиками

У Липоводолинському районі, що на Сумщині, голова однієї з селищних рад винайшов для себе додаткове джерело прибутку. Народний обранець приторговував марихуаною. Затримали його «на гарячому» – під час продажу чергової партії наркотичного зілля.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, останні кілька місяців голова перебував під пильним наглядом правоохоронців, які перевіряли його на причетність до торгівлі наркотиками. - Співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали чоловіка «на гарячому». Він тільки-но продав 1,5 кг марихуани і отримав за це більше 11000 гривень, - розповів начальник УМВС області Віктор Козицький. - Поява міліціонерів виявилась для нього повною несподіванкою, адже чоловік зробив все, щоб убезпечити себе від викриття. Навіть, зустріч покупцеві призначив на зупинці громадського транспорту, щоб не викликати підозри»

Під час обшуку будинку затриманого, міліція виявила ще близько 6 кг марихуани, вже готової до продажу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України. Розплатою за заняття таким «бізнесом» може стати позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.