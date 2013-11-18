На Прикарпатті призначено нового начальника УМВС

В Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області відбулося представлення нового очільника міліції Прикарпаття.

Представити начальника УМВС до Івано-Франківська прибув заступник Міністра МВС України Сергій Лекарь. Він зазначив, що на нового керівника лягає велика відповідальність, насамперед, за безпеку населення області.

На представлення завітали колишній очільник обласного УМВС, а тепер губернатор Львівщини Олег Сало, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Чуднов та інші посадовці.

Насамперед, керівники подякували попередньому очільнику прикарпатської міліції – Олегу Салу за відмінне несення служби та формування професійного колективу, завдяки якому міліція Івано-Франківщини змогла досягнути високих результатів.



Фото: МВС України

Василь Фелик подякував за висловлену довіру та підкреслив, що він особисто та особовий склад УМВС усвідомлює усю покладену на них відповідальність. - Ми розуміємо, що доля прикарпатців багато в чому залежить саме від нас, тому наша вже сформована команда зробить усе можливе, аби зберегти безпеку громадян, - зазначив полковник міліції.