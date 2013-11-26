Військовий врятував чоловіка, в якого трапився напад епілепсії

25 листопада бійці спеціального батальйону Почесна варта Північного територіального командування внутрішніх військ виконували завдання з охорони громадського порядку у центрі Києва.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«О 9:00 ранку люди із натовпу почали кричати та просити про допомогу, благали викликати швидку. Ми одразу зрозуміли, що комусь стало зле, адже на місці події перебувало багато людей, які вже не перший день знаходились на Майдані Незалежності», - розповідає заступник командира бригади з громадської безпеки підполковник Олександр Гриценко.

Як виявилося, у молодого хлопця стався напад епілепсії. На місці події не було лікарів, тому рятувати парубка кинувся військовослужбовець. Фельдшер спеціальної бригади Почесної варти внутрішніх військ прапорщик Олександр Нечипоренко не розгубився, і одразу зорієнтувавшись у ситуації, приступив до надання першої медичної допомоги. Доки не приїхала карета швидкої допомоги, правоохоронець діяв рішуче та професійно.

«Ми в першу чергу хвилювались, аби людина не травмувала себе та не отримала тілесні ушкодження при падінні, тому в першу чергу, ми оглянули хлопця та поклали на лівий бік. Одразу ж зняли тісний одяг та за допомогою товаришів, які передали ложку, запобігли западання язика», – розповідає військовослужбовець.