У Харкові в ДТП загинув міліціонер

27 листопада у Харкові при виїзді з другорядної дороги 41-річний водій автомобіля ГАЗ порушив вимоги дорожнього знаку, не надавши перевагу в русі легковику, яким керував інспектор патрульної служби Харківського міського управління міліції. В результаті в районі перехрестя з вулицею Шевченко «Газель» в’їхала в «Жигулі».

Як повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, внаслідок ДТП водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження та був доставлений до міської лікарні. Через декілька годин після ДТП сержант міліції помер від отриманих тяжких травм. 41-річний харків’янин, який керував «Газеллю», не постраждав.

Правоохоронець знаходився поза службою без табельної вогнепальної зброї.

Дана подія зареєстрована в Київському РВ міста Харкова. За вказаним фактом проводиться подальша перевірка.