Візок з дитиною упав у водойму: хлопчик загинув

29 листопада до міліції надійшло повідомлення про виявлення в канаві одного з сіл Житомирщини тіла малолітньої дитини. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ємільчинського райвідділку міліції, яка встановила особу загиблого – 3-річного жителя одного з сіл району.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що увечері 21-річна жінка зі своїми двома дітьми – 3-річним хлопчиком і 2-річною дівчинкою – поверталася додому після святкування дня народження родичів у сусідньому селі. Під час переходу по містку через рівчак мати впала, а дитячий візок перекинувся, внаслідок чого діти опинилися в канаві з водою. Жінка витягнула з рівчака дівчинку й подалася до найближчої сільської хати, де з дозволу господарів переодягнула дитину в сухий одяг і залишилася ночувати.

Розповідаючи про свою пригоду, за сина жінка не згадувала.

Лише уранці наступного дня мати почала пошуки сина, подзвонивши до родичів і поцікавившись, чи не приходила до них її 3-річна дитина. Після того вона разом з господарем будинку, в якому ночувала, пішла шукати хлопчика. Дитину знайшли в канаві мертвою.

Під час поверхневого огляду тіла загиблого слідів насильницької смерті виявлено не було. Для встановлення причин смерті тіло наразі направлено на судово-медичну експертизу.

Як зазначає начальник кримінальної міліції у справах дітей УМВС Житомирщини Галина Шилова, 21-річна мати мешкає з 27-річним чоловіком. Обидва в поле зору правоохоронців раніше не потрапляли. На міліційному обліку сім’я не перебувала.

На даний час жінка проходить медичне освідування у районній лікарні. Медики також обстежують її 2-річну доньку з метою встановлення її стану.

«Попередньо подію кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці детально з’ясовують усі причини та обставини, що призвели до трагедії. З цією метою призначено проведення низки експертиз», - повідомив заступник начальника УМВС – начальник кримінальної міліції УМВС Віктор Костик.