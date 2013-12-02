У Криму в пенсіонерки вилучили 3 кг марихуани

У домогосподарстві 75-річної мешканки Кіровського району АР Крим співробітники карного розшуку виявили чотири поліетиленові пакети, в яких знаходилися наркотичні засоби. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як розповів начальник кримінальної міліції Кіровського РВВС Олексій Переверза, за оперативними каналами була отримана інформація про те, що в одному з домогосподарств районного центру зберігається велика партія марихуани.

При проведенні санкціонованого обшуку вказаного домоволодіння співробітники карного розшуку в одній з господарських будівель виявили заховані в сіні 4 поліетиленових пакети, заповнені речовиною сіро-зеленого кольору у висушеному вигляді з характерними ознаками конопель, загальною вагою близько 3 кілограмів.

75-річна господиня домоволодіння заявила правоохоронцям, що виявлена речовина належить їй і є висушеною марихуаною. Дати які-небудь ще пояснення вона відмовилася, обґрунтувавши це поганим самопочуттям.

За результатами проведеної експертизи буде прийнято відповідне рішення про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.309 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, в особливо великих розмірах.

У разі підтвердження того, що вилучена речовина є наркотичним засобом, зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.