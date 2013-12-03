На Одещині побили дільничного міліціонера

В Одеській області затримано чоловіка за підозрою в побитті дільничного міліціонера.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, до Іллічівського міського відділу міліції надійшло телефонне повідомлення від лікаря медичної установи про те, що до Іллічівської басейної лікарні на водному транспорті з різними травмами голови доставлено 33-річного дільничного інспектора міліції міськвідділу.

З`ясувалося, що травми правоохранитель одержав наприкінці минулого тижня під час виконання ним службових обов`язків від 25-річного жителя села Мала Долина, «який на момент спілкування з ним був у стані алкогольного сп`яніння». Дільничний прибув за викликом сусідів і оформляв матеріали за фактом сімейної сварки.

«Злісного правопорушника доставлено в Іллічівський міський відділ міліції. Зараз за цим фактом почато кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вказані діяння караються обмеженням свободи на строк до п`яти років або позбавленням волі на той же строк», - заявили в управлінні.