Звернення Міністра внутрішніх справ

Шановні громадяни!

З розумінням ставлячись до вашого волевиявлення, хотів би заявити про те, що основним завданням для органів внутрішніх справ є недопущення порушень громадського порядку та безпека громадян, які беруть участь у велелюдних заходах. На жаль, організатори мітингів не в повній мірі передбачили можливу присутність радикально налаштованих людей.

Якщо у вас є інформація щодо провокаторів та осіб, які під час масових громадських акцій мають при собі предмети для нанесення тілесних ушкоджень (палиці, ланцюги, металеві прути тощо), повідомляйте про такі факти до найближчого наряду міліції або за телефоном «102».

Міліція готова реагувати на всі ваші звернення, та - створення з представниками громадськості спільних патрулів в місцях, де проводяться багатолюдні заходи з метою виявлення порушників. З цією метою міліція готова виділити необхідну кількість співробітників.

Сподіваюся, співпраця з небайдужими громадянами допоможе попередити можливі провокації, а правопорушників притягнути до відповідальності.

Вдячний за ваше розуміння і підтримку.



Міністр внутрішніх справ України

Віталій Захарченко