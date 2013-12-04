Федерації журналістів стурбовані насильством щодо журналістів
Міжнародні федерації оприлюднили заяву
Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) та Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) обурені надзвичайно жорстокими нападами українських спецпідрозділів на журналістів, які висвітлювали масові протести в Києві.
Про це йдеться у заяві організацій.
За численними повідомленнями у ЗМІ, під час останніх вихідних понад 50 журналістів були поранені під час зіткнень між міліцією та протестуючими у ході вуличних боїв в Києві та інших містах. «Ці інциденти сталися, коли тисячі українських громадян вийшли на вулиці з вимогою відставки Президента Януковича та підконтрольного його партії уряду. Протести розпочалися через те, що Янукович відмовився підписати Угоду щодо Асоціації з ЄС», - зазначається в документі.
Повідомляється, що більшість журналістів постраждали у неділю, 1 грудня, коли демонстрації досягли найбільших масштабів. «Просто жахливо було побачити таке широкомасштабне насильство щодо журналістів та відверту зневагу до їх життя та прав», – сказав Президент МФЖ Джим Бумела. «За допомогою даного звернення ми висловлюємо підтримку нашим організаціям – членам з України – Незалежній медіа-профспілці України (НМПУ) та Національній спілці журналістів України (НСЖУ), та висловлюємо солідарність з усіма працюючими у медіа-сфері у цей трагічний період», - наголосив він. Бумела додав: «Ми закликаємо уряд країни контролювати дії власної міліції і гарантувати, що ці жорстокі напади будуть належним чином розслідувані, а винуватці постануть перед судом».
«Ми надто обурені тим рівнем насильство проти журналістів, які висвітлювали події в Україні» – заявив президент ЄФЖ Могенс Блічер-Б’єррегард і наголосив: «Нам зрозуміло, що це було спробою використати страх і насильство, щоб залякати ЗМІ в Україні та знищити свободу слова. До такого не можна ставитися толерантно, і ми вимагаємо захисту свободи слова та безпеки журналістів у країні».
За повідомленнями ЗМІ, десятки місцевих та закордонних журналістів були атаковані, а їх професійне обладнання було пошкоджене під час висвітлення протестів. Повідомляється, що декілька репортерів отримали поранення, включаючи переломи кісток і рани на голові від ударів каміння, а також застосування світло шумових гранат. Повідомлялося, що працівники правоохоронних органів били журналістів, незважаючи на наявність прес-карт та того, що вони ідентифікували себе саме як журналісти.
Серед постраждалих журналістів – Олександр Перевозник, фотограф ЛігаБізнесІнформу, якого побив працівник спецпідрозділу не зважаючи на те, що журналіст показав прес-карту; Роман Купріянов, оператор Euronews, якого побили, коли він намагався зробити фотографію пораненого чоловіка; Сергій Чузавков, фотограф Associated Press отримав поранення голови; Дмитро Ларін, журналіст «Української правди», на якого напали бійці спецпідрозділу не зважаючи на те, що він був одягнений у помаранчевий жилет з написом «преса», та багато інших.
Читайте повний список поранених журналістів тут (українською): http://news.liga.net/news/politics/933645-v_kieve_postradali_bolshe_desyatka_zhurnalistov_spisok.htm