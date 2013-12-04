Федерації журналістів стурбовані насильством щодо журналістів

Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) та Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) обурені надзвичайно жорстокими нападами українських спецпідрозділів на журналістів, які висвітлювали масові протести в Києві.

Про це йдеться у заяві організацій.

За численними повідомленнями у ЗМІ, під час останніх вихідних понад 50 журналістів були поранені під час зіткнень між міліцією та протестуючими у ході вуличних боїв в Києві та інших містах. «Ці інциденти сталися, коли тисячі українських громадян вийшли на вулиці з вимогою відставки Президента Януковича та підконтрольного його партії уряду. Протести розпочалися через те, що Янукович відмовився підписати Угоду щодо Асоціації з ЄС», - зазначається в документі.

Повідомляється, що більшість журналістів постраждали у неділю, 1 грудня, коли демонстрації досягли найбільших масштабів. «Просто жахливо було побачити таке широкомасштабне насильство щодо журналістів та відверту зневагу до їх життя та прав», – сказав Президент МФЖ Джим Бумела. «За допомогою даного звернення ми висловлюємо підтримку нашим організаціям – членам з України – Незалежній медіа-профспілці України (НМПУ) та Національній спілці журналістів України (НСЖУ), та висловлюємо солідарність з усіма працюючими у медіа-сфері у цей трагічний період», - наголосив він. Бумела додав: «Ми закликаємо уряд країни контролювати дії власної міліції і гарантувати, що ці жорстокі напади будуть належним чином розслідувані, а винуватці постануть перед судом».

«Ми надто обурені тим рівнем насильство проти журналістів, які висвітлювали події в Україні» – заявив президент ЄФЖ Могенс Блічер-Б’єррегард і наголосив: «Нам зрозуміло, що це було спробою використати страх і насильство, щоб залякати ЗМІ в Україні та знищити свободу слова. До такого не можна ставитися толерантно, і ми вимагаємо захисту свободи слова та безпеки журналістів у країні».

За повідомленнями ЗМІ, десятки місцевих та закордонних журналістів були атаковані, а їх професійне обладнання було пошкоджене під час висвітлення протестів. Повідомляється, що декілька репортерів отримали поранення, включаючи переломи кісток і рани на голові від ударів каміння, а також застосування світло шумових гранат. Повідомлялося, що працівники правоохоронних органів били журналістів, незважаючи на наявність прес-карт та того, що вони ідентифікували себе саме як журналісти.

Серед постраждалих журналістів – Олександр Перевозник, фотограф ЛігаБізнесІнформу, якого побив працівник спецпідрозділу не зважаючи на те, що журналіст показав прес-карту; Роман Купріянов, оператор Euronews, якого побили, коли він намагався зробити фотографію пораненого чоловіка; Сергій Чузавков, фотограф Associated Press отримав поранення голови; Дмитро Ларін, журналіст «Української правди», на якого напали бійці спецпідрозділу не зважаючи на те, що він був одягнений у помаранчевий жилет з написом «преса», та багато інших.

Читайте повний список поранених журналістів тут (українською): http://news.liga.net/news/politics/933645-v_kieve_postradali_bolshe_desyatka_zhurnalistov_spisok.htm