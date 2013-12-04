МВС дасть оцінку діям Корчинського
Під час зіткнень під АП
Міністерство внутрішніх справ України обіцяє дати оцінку діям лідера організації «Братство» Дмитра Корчинського під час зіткнень під Адміністрацією Президента України, які відбулися 1 грудня.
Дмитро Корчинський / Фото: pic.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник міністра МВС України Віктор Дубовик.
«Ми дамо оцінку діям Корчинського», - сказав він, відповідаючи на питання, чому Корчинського досі не затримано.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції і імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися досить агресивно. Журналісти, які були на місці події, відзначали, що провокатори вигукували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською. Вони кидали у спецназівців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонстрували добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знання тактики їх поведінки.
Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні більш як 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.