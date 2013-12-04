Масові заходи проходять без грубих порушень порядку – міліція

Ситуація станом на 14.30 в місті Києві та країні в цілому залишається спокійною. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

В Оперативному штабі МВС України повідомляють, що велике скупчення людей, як і раніше, перебуває в Маріїнському парку столиці та біля Верховної Ради України. «Своє волевиявлення тут висловлюють майже 10 тис. людей», - зазначили у відомстві.

Майже 6 тис. громадян, за словами правоохоронців, також знаходяться на Майдані Незалежності і близько 30 осіб мітингують під стінами Будинку уряду.

За останніми даними відомства, грубих порушень громадського порядку співробітники міліції не виявили.