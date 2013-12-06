У Житомирі викрили розповсюджувача дитячого порно

Житомирські правоохоронці викрили розповсюджувача в Інтернеті відеороликів порнографічного змісту за участі неповнолітніх. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За зібраними матеріалами слідчими Житомирського міськвідділу міліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 («Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів за участю неповнолітніх») Кримінального кодексу України. У ході його досудового розслідування міліціонерами та представниками прокуратури міста було проведено санкціонований обшук за місцем проживання жителя обласного центру.

З помешкання 30-річного житомирянина було вилучено 9 системних блоків загальною вартістю близько 160 тисяч гривень. Наразі вилучене комп’ютерне обладнання направлено до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС для проведення відповідної експертизи.

«Одне з пріоритетних завдань працівників сектору боротьби з кіберзлочинністю – це викриття злочинів у сфері суспільної моралі, учинених за допомогою комп’ютерних технологій, і недопущення їх розповсюдження у всесвітній мережі, - повідомив заступник начальника УМВС Житомирщини – начальник кримінальної міліції Віктор Костик. - Сьогодні наші працівники мають достатньо технічних можливостей, аби не просто виявляти подібні факти, але й встановити осіб, які займаються цією ганебної діяльністю, як в національному, так і закордонному сегменті Інтернету».

Наразі досудове розслідування у даній справі триває. Організаторам і розповсюджувачам дитячої порнографії відповідно до чинного законодавства загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонтування.