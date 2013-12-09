Криміногенна ситуація в Україні значно оздоровилася – МВС

Можна стверджувати, що криміногенна ситуація в Україні значно оздоровилася. Про це заявив перший заступник начальника департаменту карного розшуку МВС України, коментуючи результати проведення в державі оперативно-профілактичного відпрацювання під назвою «Зброя та вибухівка».

Упродовж операції, яка тривала з 4 по 20 листопада, правоохоронці виявили майже 1600 фактів незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою. Слідчими вже відкрито понад 1400 кримінальних проваджень за цими фактами.

За словами Сергія Редьки, значну частину вилученої зброї експерти-криміналісти державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України визнали придатною для стрільби.

Це, зокрема, – 3 кулемети, 6 автоматів, 50 рушниць, майже 120 пістолетів, 128 одиниць саморобної зброї. Правоохоронці також вилучили з незаконного обігу понад 21 тисячу набоїв до різних зразків зброї та 80 кілограмів вибухівки.

За час проведення операції працівники міліції розкрили 9 резонансних злочинів, учинених із застосуванням зброї. Серед них – 2 вбивства, 2 випадки спричинення тяжких тілесних ушкоджень і 1 факт незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним із застосуванням насильства. Також оперативниками були ліквідовані 3 злочинні групи, члени яких причетні як до вчинення злочинів з використанням вогнепальної зброї, так і до її зберігання.

Під час операції працівники УМВС України в м. Севастополі затримали чотирьох членів злочинної групи, які займалися переробленням масогабаритних макетів на повноцінну вогнепальну зброю. Пізніше зловмисники збували ці «саморобки» на території держави.

Операція «Зброя та вибухівка» збіглася у часі з місячником добровільної здачі зброї, що його також проводило Міністерство внутрішніх справ. Агітаційні та роз’яснювальні заходи сприяли тому, що упродовж листопада громадяни добровільно здали до органів внутрішніх справ понад 6,5 тисяч одиниць вогнепальної зброї.

За словами Сергія Редьки, ці заходи – і операція «Зброя та вибухівка», і місячник добровільної здачі зброї, – суттєво впливають на оздоровлення оперативної обстановки у країні, а також зменшують кількість злочинів, учинених із застосуванням вогнепальної зброї.

«Головне те, що ці заходи мають великий вплив на забезпечення безпеки наших громадян», – наголосив перший заступник начальника Департаменту карного розшуку МВС України.