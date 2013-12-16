Під час спецоперації "Батискаф" відкрито понад 700 проваджень

Під час операції правоохоронці вилучили понад 62 тонни доз підконтрольних лікарських препаратів, 12,7 тонн прекурсорів, а також відкрито понад 700 кримінальних проваджень за збут, крадіжку та незаконне виготовлення наркотичних і психотропних препаратів.

Про це сьогодні повідомив начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олег Школьний.

За інформацією правоохоронця, оперативно-профілактичні заходи проводились по всій території України з 28 жовтня по 28 листопада цього року.

Головна мета міліцейської операції - виявлення та документування протиправної діяльності осіб, які організовували витік підконтрольних речовин з підприємств, що виготовляють наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

В полі зору, за словами Олега Школьного, також потрапили об'єкти аптечної мережі та замісної підтримуючої терапії, лікувальних закладів, комерційних структур та місця «вуличної» торгівлі сильнодіючими або отруйними лікарськими засобами.

На уточнююче запитання, у яких регіонах країни найбільше виявлено лікарських препаратів, що використовуються не за призначенням, керівник служби відповів, в Донецькій, Луганській, Закарпатській областях та місті Києві.

«У Донецькій області, наприклад, співробітники УБНОН виявили понад 9 тисяч кілограм прекурсору «Толуол». Один з місцевих підприємців перевозив його без відповідної ліцензії МОЗ», - підсумував Олег Школьний.