Керівники Сумської митниці підозрюються в отриманні хабара

Начальник та один із заступників начальника Сумської митниці підозрюються в отриманні хабара у сумі 78 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління внутрішньої безпеки головного управління Міністерства доходів і зборів у Сумській області Віталій Костюк.

За його словами, «сьогодні в приміщенні Сумської митниці слідчими Генеральної прокуратури та ГУБОЗ МВС України проводяться слідчі дії відносно керівників Сумської митниці щодо можливого факту одержання неправомірної вигоди від суб’єкта підприємницької діяльності за надання певних послуг. Відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Йдеться про хабар у розмірі 78 тис. грн, але в кабінетах, де проводилися обшуки, поки що нічого не знайшли. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання керівникам митниці запобіжного заходу, але статусу затриманих наразі вони не мають. Слідчі дії тривають. Поки нічого іншого сказати не можемо», – відзначив Костюк.

Про результати слідчих дій прес-служба відомства пообіцяла повідомити додатково.

За словами Костюка, це не перший викритий випадок правоохоронними органами відносно працівників Сумської митниці. Так за січень-листопад поточного року управлінням внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Сумській області перевірено 51 звернення від фізичних та юридичних осіб щодо можливих неправомірних дій працівників ГУ Міндоходів.

З початку року за матеріалами службових перевірок та розслідувань проведених працівниками УВБ відкрито 5 кримінальних проваджень відносно працівників митниці. Для виявлення передумов і обставин щодо можливих протиправних дій з боку працівників Міндоходів, управлінням внутрішньої безпеки проведено 145 службових перевірок та розслідувань. За їх результатами до дисциплінарної відповідальності притягнуто 58 та звільнено 6 осіб, винесено 71 офіційне застереження.