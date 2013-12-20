Міліція святкує професійне свято

Сьогодні, 20 грудня, співробітники МВС України святкують професійне свято – День міліції.

День міліції відзначається щорічно 20 грудня. Ця дата приурочена до дня прийняття Верховною Радою України в 1990 році Закону "Про міліцію.

Сама дата професійного міліцейського свята затверджена Указом Президента № 567/92 від 17 листопада 1992 року.