На Львівщині обікрали банк

На Львівщині у суботу, 21 грудня, невідомі обікрали відділення банку, розташоване у селищі Щирець Пустомитівського району області.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, зловмисники проникли у приміщення банку, зламавши вхідні двері. У приміщенні банківської установи вони зламали металевий сейф з якого викрали наявні кошти у сумі: 1,7 тис. гривень, 80 доларів та 40 євро.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка).

Проводяться заходи з метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину.

Як повідомив УНІАН представник селищної ради смт Щирець, зловмисники обікрали відділення «Ощадбанку», яке знаходиться в адміністративному приміщенні селищної ради. Спершу злочинці зламали вхідні двері у будівлі селищної ради, а вже потім зламали вхідні двері до банківського приміщення.