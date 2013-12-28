Водій легковика травмував 9 пішоходів. Фото

На Закарпатті водій іномарки врізався у групу пішоходів: травмовано 9 осіб, з них 7 підлітків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 грудня, близько 1-ї години ночі в селі Брід Іршавського району.

«27-річний водій автомобіля марки «Volkswagen Golf», за попередніми даними, не впорався з керуванням автомобіля та скоїв наїзд на групу пішоходів, які стояли на узбіччі дороги поруч з місцевим кафе», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП дев’ять пішоходів, семеро з яких старшокласники місцевої школи, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Всі постраждалі доставлені до Іршавської районної лікарні, поінформували в ДАІ.

Автомобіль доставлено на штрафмайданчик. Причини та обставини ДТП з`ясовують правоохоронці.