Барро нагадав, що Росія продовжує обстрілювати Україну дронами та ракетами.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, коментуючи атаки на два російські судна біля берегів Лівії та вантажне судно РФ у Балтійському морі, заявив, що Україна має право на самооборону. Про це пише BFM.

"Українці захищаються. Їх безперервно обстрілюють російськими дронами та ракетами, у тому числі серед білого дня, у тому числі цивільних. Поставмо себе на їхнє місце. Що б ми робили, якби щоночі й щодня зазнавали обстрілів з боку загарбника? Ми б захищалися", - підкреслив Барро.

Також глава МЗС Франції звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у спробах послабити єдність Європи. За його словами, голова РФ чинить тиск на європейські країни, намагаючись роз'єднати їх.

Відео дня

Атака на російські судна в Лівії – що відомо

Нагадаємо, що 22 листопада в лівійському порту Бенгазі вибухнув російський корвет проекту 20380 типу "Стерегущий", який супроводжував конвой зі зброєю для Лівійської національної армії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський опублікував відео знищення російського корвета. Він зазначив, що в цій операції було задіяно сім морських дронів українського виробництва.

Крім того, Зеленський повідомив, що другою ціллю України став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї.

У відповідь на це заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Коні заявив, що українські атаки на російські кораблі в порту Бенгазі нібито є "оголошенням війни" його країні. Він також закликав Раду Безпеки ООН провести екстрене засідання з цього питання та внести президента України до "списку терористів".

Потім у Міністерстві закордонних справ України заявили, що міжнародне право не обмежує нашу країну у виборі місця, де вона може відповідати на російську агресію. Прес-секретар МЗС Георгій Тихий підкреслив, що дії України в ході захисту від збройної агресії РФ – це реалізація невід’ємного права на самооборону, закріпленого статтею 51 Статуту ООН.

Вас також можуть зацікавити новини: