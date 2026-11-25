Замовлення стало найбільшим для Boeing від китайської авіакомпанії з 2017 року.

Компанія Boeing отримала замовлення на 50 вузькофюзеляжних літаків від Xiamen Airlines, яка входить до групи China Southern Airlines, пише Bloomberg.

Замовлення стало найбільшим для Boeing від китайської авіакомпанії з 2017 року. Воно повністю складатиметься з літаків 737-8 MAX. Це дозволить Китаю отримати вкрай необхідні нові авіалайнери для оновлення застарілого авіапарку.

Каталожна вартість 50 літаків становить приблизно 7,4 млрд доларів, однак авіакомпанія зазначила, що фактична ціна угоди буде нижчою завдяки знижкам, наданим Boeing.

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23 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від Китаю замовлення ще 250 літаків. Це може наблизити загальну кількість замовлених повітряних суден до початково очікуваних 500 одиниць.

Boeing фактично втратив доступ до китайського ринку на тлі низки проблем із виробництвом і якістю літаків, більшість із яких були пов'язані з масштабними авіакатастрофами.

Вашингтон і Пекін уже тривалий час ведуть торговельну війну, яка охоплює широкий спектр товарів – від критично важливих корисних копалин до напівпровідникових чипів. Трамп використовував торговельні важелі та мита для укладання вигідних угод для американських компаній, і Boeing стала одним із головних бенефіціарів цієї політики.

Протягом останнього десятиліття Китай замовив кілька сотень літаків у європейської компанії Airbus. Авіапарк Xiamen Airlines налічує приблизно 174 літаки. Авіакомпанія також має замовлення ще на кілька десятків повітряних суден, переважно виробництва Airbus.

Цивільна авіація Китаю – останні новини

Китай активно намагається замінити літаки Boeing та Airbus за допомогою власного вузькофюзеляжного лайнера COMAC C919, але стикається із серйозними виробничими, технологічними та регуляторними бар'єрами.

Раніше УНІАН писав про можливі критичні недоліки перших серійних C919. Серед них – пошкодження кріплень елементів системи пожежної сигналізації, відшарування панелі закрилків і заклинювання клапанів протиобліднювальної системи.

Повідомлялося також, що COMAC не вдалося виконати плани зі значного збільшення випуску пасажирських літаків C919: у 2026 році виробник передав замовникам лише відносно незначну кількість нових авіалайнерів.

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