Міліція затримала 4 осіб, які облили зеленкою Луценка

У Харкові міліція затримала чотирьох осіб, які на місцевому Євромайдані облили зеленкою опозиційного політика Юрія Луценка та його дружину, народного депутата Ірину Луценко.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними міліції, затримані троє чоловіків та жінка.

«Під час його промови невідомий чоловік плеснув у бік Ю.Луценка рідиною зеленого кольору. Ще двоє чоловіків та жінка також намагалися облити виступаючого. Завдяки оперативним діям правоохоронців, які знаходились біля мітингуючих, порушники правопорядку були затримані на місці події та доставлені для з’ясування обставин до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області для встановлення обставин події», - йдеться в повідомленні.

На цей час даний факт зареєстрований в журналі «Єдиного обліку про кримінальні правопорушення та інші події». Ведеться подальша перевірка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 13.00 на харківському Євромайдані Ю.Луценка та І.Луценко невідомі облили зеленкою.