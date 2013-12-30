У новорічну ніч порядок охоронятимуть 12 тисяч міліціонерів

У новорічну ніч громадський порядок охоронятимуть майже 12 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив УНІАН начальник управління масових та спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвєйцов.

За його словами, на території держави у свята заплановано проведення більше 1 тисячі масових заходів у яких візьмуть участь понад 700 тисяч громадян. Для забезпечення охорони громадського порядку Міністерством внутрішніх справ буде залучено майже 12 тисяч працівників органів внутрішніх справ.

Найбільша кількість запланованих масовий заходів відбудуться у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Водночас, відповідно до доручення Міністра, у зв’язку з проведенням у столиці та області багатолюдних масових заходів, особовий склад столичного гарнізону та Київської області переведений на посилений варіант оперативно-службової діяльності. Крім того, створено оперативні штаби в МВС та у підпорядкованих підрозділах на місцях.

- Міліція завжди поруч, тож якщо ви раптом стали жертвою злочину – звертайтесь у найближчий відділ міліції, або ж телефонуйте «102», - наголосив начальник управління масових та спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвєйцов.