Пам’ятник Леніну на Одещині впав сам – міліція

Міліція на виявила ознак умисного знищення пам`ятника Леніну в селі Андрієво-Іванівка Миколаївського району Одеської області.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївського райуправління внутрішніх справ.

У рамках проведення досудового слідства за фактом пошкодження в ніч на 4 січня в парку біля будинку ”Центр дозвілля” пам’ятника встановлено, що у на цементному двометровому постаменті знаходиться сам пам’ятник, висотою 1,8 м. Конструктивно він складається із трьох частин, виготовлених із суміші гіпсу, які між собою скріплені за допомогою клейкої речовини.

“Під час огляду місця події за участю спеціаліста відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Миколаївської районної державної адміністрації та слідчо-оперативними діями встановлено, що внаслідок саморуйнування постаменту сталося падіння пам’ятника, в результаті чого він розколовся в місці склеювання частин. Попередніх ознак умисного знищення, руйнування чи псування пам’ятника не виявлено”, - йдеться у повідомленні. Подальша перевірка триває.

Як повідомлялося, до Миколаївського райвідділу міліції звернувся голова Андрієво-Іванівської сільради з інформацією щодо пошкодження невідомою особою пам’ятника Леніну. В результаті падіння на землю монумент переломився на дві частини.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України (нищення, руйнування чи псування пам`яток історії або культури).