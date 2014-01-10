На сайті Мін’юсту є інформація про корупціонерів

З 1 січня 2014 року Міністерством юстиції України забезпечується оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, відповідно до Закону України від 14 травня 2013 року № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», оприлюдненню на офіційному веб-сайті підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.

З цією метою між Міністерством юстиції України та Державною судовою адміністрацією України узгоджений механізм оперативного обміну відомостями про прийняті судовими органами України рішення у справах про корупційні правопорушення і про набрання такими рішеннями законної сили, йдеться в повідомленні.

Розміщення (оновлення) інформації на веб-сайті здійснюється протягом трьох робочих днів з дня внесення відповідної інформації до вищезазначеного Реєстру.

Пошук інформації про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, здійснюється за прізвищем, ім`ям, по батькові такої особи.

Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення:

1) прізвище, ім`я, по батькові, місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення;

2) склад корупційного правопорушення та вид покарання (стягнення);

3) спосіб вчинення дисциплінарного проступку та вид дисциплінарного стягнення.

Провести пошук інформації про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, можна за посиланням на відповідному банері, який розміщений на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua), а також за електронною адресою (http://corrupt.informjust.ua).

Крім того, отримати інформацію можна за посиланням на відповідному банері, який розміщений на сайті Держінформ’юсту (www.informjust.ua) у розділі „На нашому сайті” в рубриці „Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення”.

Консультації щодо проведення пошуку надаються за телефоном 0800-508-584 (call-центр Держінформ’юсту). Дзвінки в межах України безкоштовні.

За інформацією прес-служби, функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, запроваджено Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Основною метою ведення Реєстру є забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення та проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Ведення Реєстру розпочато з 1 лютого 2012 року.

У період з 1 лютого по 20 грудня 2013 року територіальними органами Міністерства юстиції з Реєстру видано 150 тисяч витягів та інформаційних довідок на підставі запитів державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, Міністерством юстиції на підставі запитів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради та Секретаріату Кабінету міністрів видано 903 витяги.

Станом на 20 грудня 2013 року до Реєстру внесено 7 087 записів щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення.