Правоохоронці виявили у приміщенні млина підпільний склад спирту

Правоохоронці виявили у приміщенні млина одного з міст Львівської області підпільний склад етилового спирту.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, працівники управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, в ході санкціонованого обшуку в приміщенні млина, який проводився в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів), вилучили майже тисячу літрів спирту в пластмасових бочках та каністрах.

Правоохоронці встановили, що до незаконного обороту етилового спирту причетний 59-річний житель Львівської області.

Зразки вилученого спирту направлені на експертне дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Львівській області.

Наразі правоохоронці з’ясовують шляхи подальшого збуту спирту та незаконного виготовлення з нього фальсифікованої горілки.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, склад спирту виявили у райцентрі Радехів Львівської області. За попередніми даними, вказаний склад використовувався, як перевалочна база. Етиловий спирт міг на неї поставлятися незаконним шляхом із спиртзаводів, що розташовані на території Радехівського району.