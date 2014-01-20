Міліція продовжує затримувати учасників масових заворушень

В МВС заявляють, що правоохоронні органи не розділяють правопорушників ні за політичними поглядами, ні за професією, та затримують тих, хто вдається до активних протиправних дій.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як підкреслили в міністерстві, міліція продовжує встановлювати та затримувати активних учасників масових заворушень у Києві. Уже затримано більше 20 осіб, 9 із них – процесуально у рамках кримінального провадження, відкритого за ст.294 Кримінаотного кодексу України – масові заворушення, зазначається в повідомленні.

Наразі працівники міліції встановлюють осіб та роль кожного у вчиненні масових заворушень, які відбулися вчора центральній частині Києва, заявили в МВС, додавши, що слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, 19 січня у Києві після Народного віче, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Однак шлях їм перегородили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися зіткнення, які тривають і досі.