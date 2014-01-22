Прем`єр-міністр України Микола Азаров вдячний співробітникам правоохоронних органів за витримку під час сутичок на вулиці Грушевського в центрі Києва.

Про це він написав на сторінці у Facebook учора увечері.

«Я дуже вдячний співробітникам правоохоронних органів, які зараз проявляють витримку. Адже нині в лікарнях більш як 100 представників правоохоронних органів. Струси мозку, колото-різані рани, сильні опіки. Хіба суспільство така ситуація не турбує? «Градус» протестів, навіть мирних, потрібно стримати, а агресія взагалі має бути виключена», - зазначив прем‘єр.

Азаров підкреслив, що основне завдання Президента і уряду в нинішній ситуації – не допустити ескалації силового протистояння.

Крім того, він додав, що влада розділяє «конституційне право наших людей на мирні протести, демонстрації, будь-які форми мирного протесту, передбачені Конституцією». «Але, погодьтеся, важко віднести те, що відбувається, до мирних протестів, коли в правоохоронців кидають коктейлі Молотова. Кадри, коли люди в міліційній формі були облиті горючою сумішшю, дістали важкі опіки, думаю, шокували багатьох. Коли кидають каміння в міліцію, коли застосовують силу, підпалюють магазини, підпалюють каси», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в центрі Києва на вулиці Грушевського почалися сутички учасників акції протесту і правоохоронних органів. Постраждало більш як 100 осіб, серед них - журналісти.

Повідомляється також про двох загиблих.