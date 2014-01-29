Міліція затримала підозрюваних у скоєнні подвійного вбивства в Києві на Троєщині.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ столичної міліції, днями у Деснянському районі столиці було скоєно подвійне вбивство, третій потерпілий також отримав ножове поранення, однак залишився живий. Конфлікт між трьома киянами та гостями столиці, які, за їхніми словами, прибули до Києва «погуляти», виник у кафе через дівчину. Підозрювані брудно чіплялися до неї, а після того, як дівчина відмовилася від знайомства, один з них розлютився і вдарив її у обличчя.

Троє місцевих жителів вирішили покарати зловмисників. Спалахнула сварка, яка переросла у бійку. Один з підозрюваних вихопив з кишені ножа і по черзі вдарив усіх трьох опонентів. Далі обидва зловмисники зникли з місця події. Очевидець повідомив по спецлінії 102 про інцидент.

Двоє потерпілих – чоловіки 24-х та 28-ми років – померли на місці, третього вдалося врятувати.

Працівники Деснянського районного управління внутрішніх справ столиці провели ряд оперативно-розшукових заходів, у ході яких встановили особи підозрюваних. Одного з утікачів затримали наступного дня на Київському залізничному вокзалі. 26-річний громадянин України, за національністю азербайджанець, вже купив квиток до Одеси, звідки збирався прямувати до Москви, де проживав у свого брата. Іншого фігуранта, 32-річного громадянина Вірменії, затримали на трасі Київ - Одеса поблизу Умані.

Відносно підозрюваних відкрито кримінальні провадження: за хуліганство та умисне вбивство. Триває слідство.