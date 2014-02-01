МВС: У підвалі КМДА «охорона Майдану» катувала майора міліції

У підвалі КМДА знову катували міліціонера. За знущаннями над правоохоронцем спокійно спостерігали представники ВО «Свобода». Наразі міліціонера звільнено, він госпіталізований.

Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, увечері, 31 січня, «охорона Майдану» захопила майора міліції, який ніс службу на Майдані Незалежності. Оперативника в цивільному одразу почали бити, потім повели до будівлі КМДА. Там у правоохоронця відібрали службове посвідчення, особисті речі, а також продовжили наносити численні удари. При знущаннях був присутній і кандидат в народні депутати від ВО «Свобода» Юрій Левченко. Він спокійно спостерігав за тим, що відбувається, не намагаючись припинити знущання.

Наразі міліціонера звільнено, він госпіталізований. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій нирки.

«Це не перший випадок захоплення правоохоронців учасниками масових заворушень у центрі столиці. Нагадаємо, що 24 січня представники так званої «охорони майдану» захопили трьох працівників міліції, при цьому одного з них було поранено ножем. Міліція була готова звільнити захоплених колег, застосувавши силу, проте звільнити їх вдалося в результаті перемовин та участі іноземних дипломатів», - наголошується у повідомленні.