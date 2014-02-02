Минулої ночі в Києві знову було спалено кілька автомобілів.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, від вогню постраждало 6 приватних автівок у Дарницькому, Дніпровському та Оболонському районах.

Власники пошкоджених транспортних засобів та причини займання встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на суботу в столиці вогнем було знищено 7 легковиків, а також невідомими у центрі Києва спалено авто представниці уряду Канади в Україні.

В ніч на 30 січня у столиці невідомі підпалили понад 20 автомобілів.