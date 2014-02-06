На Херсонщині підприємство отримало понад 1 млн грн на неіснуючі виноградники

У Херсонській області впродовж останніх трьох років посадовці приймали незаконні рішення про надання фінансової допомоги на розвиток виноградарства. Весь цей час члени комісії свідомо перераховували підприємцеві гроші з державного бюджету.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Для отримання компенсації за нібито понесені витрати за вирощування та продаж винограду керівники підприємства надавали фіктивні документи членам комісії при РДА, в обов’язки яких входить розгляд заяв про компенсацію за рахунок бюджетних коштів на розвиток виноградарства. Посадові особи мали перевірити не лише документи підприємства, а й особисто виїхати на місце, подивитися на виноградні сади, зробити заміри.

Власники підприємства домовились з членами комісії про те, що посадовці не проводитимуть жодної перевірки. На яких умовах були домовленості, наразі встановлює слідство. Упродовж 2009-2012 років посадові особи приймали незаконні рішення про відшкодування витрат підприємства на розвиток виноградарства: вартості крапельного зрошення, насосної станції, які ніколи не встановлювались. З державного бюджету на рахунок підприємства було переведено більше 1 мільйона гривень фінансової допомоги. Одразу ж після цього гроші перевели у готівку.

Коли працівники УБОЗ виїхали на поля, де за документами мали зростати виноградники, то не побачили нічого, крім бур'янів та землі, на якій довгий час нічого не вирощувалось.

«Відомо, що держава допомагає фермерам, які витрачають чимало сил та грошей на розвиток сільського господарства. Ми робимо усе можливе, щоб викрити злочинні схеми розкрадання бюджетних коштів та притягти до відповідальності нечесних посадовців та підприємців», – зазначає начальник УБОЗ УМВС Гліб Мельніченко.

Наразі призначено ряд експертиз, оперативники перевіряють бухгалтерську документацію підприємства, з'ясовують, на що витрачені бюджетні кошти. Крім того, перевіряється документація членів комісії, встановлюється участь кожного з них у фінансових махінаціях. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.