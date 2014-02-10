Міліція врятувала чоловіка від самосуду, який ледь не вчинили учасники Євромайдану

Учасники «Євромайдану» запідозрили молодика у крадіжці грошей зі скриньки з пожертвами на підтримку євроінтеграції. За фактом побиття та вимагання грошей у потерпілого активіста столична міліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, близько 23:00 до чергової частини Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що троє невідомих витягли з автомобіля молодого чоловіка зі зв'язаними руками, після чого повели його у напрямку річки Дніпро. На місце виклику терміново виїхала слідчо-оперативна група Подільського райуправління міліції у повному складі.

До правоохоронців звернувся 31-річний чоловік, який розповів міліціонерам, що приїхав до столиці на початку січня з Івано-Франківської області для участі в акціях протесту на Майдані Незалежності. За його словами, пізно ввечері у приміщенні «Українського дому» група чоловіків у кількості 4-х осіб почала його бити та вимагати гроші в сумі 14 тисяч гривень.

Група активістів начебто запідозрила молодика у крадіжці грошей, що їх жертвували громадяни для потреб мітингувальників. Коли ж він відмовився від висунутих звинувачень і сказав, що не брав гроші, чоловіки зв'язали йому руки, заштовхнули в автомобіль і вивезли під міст на вулиці Набережно-Луговій. Там постраждалого продовжили бити та вимагати повернення грошей.

Затриманими виявилися 36-річний житель Тернопільської області, 33-річний уродженець Вінниччини, 45-річний мешканець Київської області та 30-річний приїжджий з Луганської області. Всі вони – з числа активних мітингувальників у центральній частині Києва.

Міліціонерам вони повідомили свою версію скоєного. Нібито в них була інформація, що цей активіст неодноразово викрадав гроші зі скриньки для пожертвувань. Тому вони вирішили його, так би мовити, провчити. Для цього, аби налякати, вивезли до річки, замотавши руки скотчем.

Слідчим відділом Подільського райуправління міліції відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Наразі розпочато досудове розслідування в ході якого правоохоронці встановлять всі обставини кримінального правопорушення.