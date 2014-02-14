Киянки привітали силовиків на Грушевського з днем Валентина

Учасники імпровізованого флешмобу побували на барикадах на вул. Грушевського у Києві. Організатори акції хотіли підтримати бійців, подарувати їм гарний настрій та нагадати, що їх люблять і чекають.

Група дівчат-киянок прийшли у День святого Валентина на барикади у центрі Києва, аби вручити «валентинки» правоохоронцям, які там охороняють громадський порядок, повідомляють в УЗГ МВС України.

Із собою дівчата принесли «Пігулки для хорошого настрою», посмішки та листівки-сердечка з побажаннями щастя, добра та любові.

Вони вручили подарунки і тим правоохоронцям, які несли службу на передньому краї, і тим, які відпочивали.

Крім того, гості підтримали міліціонерів віршами власного авторства.

За словами Олени, яка є одним з організаторів цього імпровізованого «десанту», задум організувати акцію виник у неї та кількох подруг після того, як вони мали нагоду поспілкуватися з міліціонерами. Це спілкування надихнуло Олену з подругами на ідею привітати бійців зі святом. Задум підтримали не лише ті, хто прийшов – багато однодумців висловлюють свою солідарність із правоохоронцями і в соціальних мережах.

«Нам хотілося показати, що їх теж люблять. Ми хочемо, аби частинка любові поселилася і тут. Мені здається, що любов допоможе усім – хоч на барикадах, хоч поза ними. Ми хочемо, аби любов оселилася в кожному серці», – каже дівчина.

Правоохоронці на барикадах були приємно здивовані таким сюрпризом, отримали багато позитивних емоцій та подякували за підтримку. Також вони запевнили, що готові виконувати покладені на них завдання стільки, скільки буде необхідно.