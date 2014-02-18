У Києві намагалися розгромити Печерське райуправління міліції

Сьогодні в Києві під час масових заворушень радикально налаштовані мітингувальники, яких міліція відтіснила з Маріїнського парку, намагалися розгромити Печерське районне управління міліції.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

Як зазначили у ВЗГ, радикально налаштовані активісти побили скло у будівлі райуправління, кинули у будівлю димову шашку та намагалися увірватися в середину. Проте правоохоронці завадили їм це зробити.

Пізніше, як зазначили в главку, учасники заворушень розтрощили автомобіль Державтоінспекції.