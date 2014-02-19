Міліціонери Києва розслідують вбивство журналіста

Попередньо встановлено, що на автівку, в якій їхали журналісти, напали невідомі озброєні люди в масках, які впродовж тривалого часу блокували рух транспорту навколо будівлі столичного главку міліції.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Сьогодні вранці на спецлінію «102» столичної міліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що в одному з медичних закладів помер один з журналістів газети «Вісті».

Автомобіль, в якому їхали журналісти, рухався вулицею Велика Житомирська, коли дорогу йому загородила група невідомих, агресивно налаштованих молодиків. Вони почали бити машину та пасажирів.

Потерпілий журналіст отримав численні удари по голові та по тілі, крім того- вогнепальні поранення. Його колезі вдалося втекти від нападників.

Деякий час доля журналіста була не відома, а згодом правоохоронці отримали повідомлення від лікарів, які констатували смерть чоловіка.

Наразі працівники міліції з’ясовують всі обставини події.

Триває слідство.