У Києві по міліції стріляє снайпер – МВС

У Києві по правоохоронцях стріляє снайпер. Наразі поранено понад 20 правоохоронців. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю. МВС України.

Встановлено, що мітингувальники на Майдані Незалежності, можливо з будівлі консерваторії, відкрито застосували вогнепальну зброю стосовно військовослужбовців та працівників «Беркуту».

Наразі потерпілим надається долікарська медична допомога.