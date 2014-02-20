У Києві по міліції стріляє снайпер – МВС
09:20, 20 лютого 2014Кримінал
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У Києві по правоохоронцях стріляє снайпер. Наразі поранено понад 20 правоохоронців. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю. МВС України.
Встановлено, що мітингувальники на Майдані Незалежності, можливо з будівлі консерваторії, відкрито застосували вогнепальну зброю стосовно військовослужбовців та працівників «Беркуту».
Наразі потерпілим надається долікарська медична допомога.
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