У лікарні з вогнепальними пораненнями доставлені 130 міліціонерів
19:20, 20 лютого 2014Кримінал
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Уже 130 правоохоронців доставлені до медзакладів з вогнепальними пораненнями.
Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, загалом з 18 лютого по медичну допомогу звернулися 565 працівників органів внутрішніх справ, з них 410 – госпіталізовані.
Кількість загиблих правоохоронців на даний час становить 13 осіб.
Як повідомляв УНІАН, після обіду в МВС повідомляли, що у Києві сьогодні 30 правоохоронців отримали вогнепальні поранення.
«Упродовж 20 лютого до медичних закладів уже доставлено більше 50 правоохоронців, 30 з них мають вогнепальні поранення, троє працівників правоохоронних органів померли», - повідомили в МВС.
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