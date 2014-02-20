У лікарні з вогнепальними пораненнями доставлені 130 міліціонерів

Уже 130 правоохоронців доставлені до медзакладів з вогнепальними пораненнями.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, загалом з 18 лютого по медичну допомогу звернулися 565 працівників органів внутрішніх справ, з них 410 – госпіталізовані.

Кількість загиблих правоохоронців на даний час становить 13 осіб.

Як повідомляв УНІАН, після обіду в МВС повідомляли, що у Києві сьогодні 30 правоохоронців отримали вогнепальні поранення.

«Упродовж 20 лютого до медичних закладів уже доставлено більше 50 правоохоронців, 30 з них мають вогнепальні поранення, троє працівників правоохоронних органів померли», - повідомили в МВС.