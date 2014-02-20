МВС визнає, що правоохоронці застосували зброю – «щоб дати можливість відійти беззбройним колегам»

Правоохоронці застосували зброю, щоб дати можливість відійти беззбройним колегам, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як йдеться в повідомленні, «МВС України повідомляло про факт обстрілу працівників органів внутрішніх справ снайперами та радикально налаштованими учасниками масових заворушень. Для того, аби дати беззбройним міліціонерам можливість вийти з-під обстрілу, згодом на місце події прибули озброєні правоохоронці. Вони застосували зброю в рамках вимог Закону України «Про міліцію»».

Міліція нагадує, що наразі до лікувальних закладів вже доставлені понад 130 правоохоронців з вогнепальними пораненнями, 13 працівників ОВС загинули.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, вранці у Києві протистояння між міліцією і мітингувальниками загострилося. Прес-служба ВО «Свобода» повідомляла, що з боку Інститутської по людях відкрили вогонь снайпери і автоматники.

За попередніми даними Штабу національного опору, сьогодні було убито від 70 до ста протестувальників.

Пізніше у МВС заявили, що видали міліціонерам вогнепальну зброю, і вони мають право її застосовувати.

Станом на 15.00 у бюро судово-медичної експертизи доставлено 67 трупів.

Станом на 18:00 за період з 18 лютого до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулося 562 учасники масових заходів, що відбуваються в центрі столиці. За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, госпіталізовано 365 осіб.