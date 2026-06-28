Ера доступних компʼютерів і консолей у минулому: подорожчання пам'яті затягнеться на роки

Високі ціни на пам'ять стали новою нормою, кажуть у галузі.

Ціни на оперативну пам'ять продовжують стрімко зростати, а її дефіцит поглиблюється з кожним днем. Представники компанії Lenovo кажуть, що в найближчі роки слід готуватися до набагато гірших наслідків, оскільки розрив між попитом і пропозицією збільшуватиметься.

Як пише ресурс Computerbase, компанія Micron офіційно визнала, що не може задовольнити попит навіть для своїх стратегічних клієнтів. Схожі заяви пролунали від таких гігантів, як Samsung і SK Hynix.

На конференції ISC 2026 компанія Lenovo показала слайд, на якому було показано поточну динаміку цін на продукцію DRAM та NAND. Відомо, що ціни почали стрімко зростати приблизно наприкінці 3-го та на початку 4-го кварталу 2025 року. І така тенденція, як очікується, триватиме.

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Попри те, що провідні виробники DRAM (динамічна пам'ять з довільним доступом, - ред.) та NAND (флеш-памʼять, - ред.) нарощують потужності та будують нові заводи для подолання дефіциту продукції, це навряд чи матиме істотний вплив. Не виключено, що ціни ніколи не повернуться до початкових рівнів або до рівнів, які були на початку 2025 року.

Стверджується, що вищі ціни на памʼять зрештою стануть новою нормою у 2030 році та в подальшому.

Такий розвиток подій означатиме стрибок цін не лише на модулі пам’яті та SSD-накопичувачі, а й на всі продукти, що використовують ці рішення. Тож часи доступних ПК, ігрових консолей, мобільних телефонів та інших пристроїв, що використовують пам’ять і SSD-накопичувачі, залишаться в минулому.

Техніка та комплектуючі стрімко дорожчають

Раніше ми писали про різке зростання цін на ігрові консолі. Травень 2026 року став найгіршим місяцем за всю історію Xbox за обсягом продажів консолей, а для PlayStation – найгіршим травнем з 2000 року. Усе через ціни, адже середня вартість PS5 у США піднялася до $672 (+33%), Xbox Series X|S – до $524 (+22%).

Утретє від початку року зростуть ціни і на відеокарти AMD. Цінник на Radeon RX 9000 зросте на 10–15 відсотків.

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