ВР висловила недовіру генеральному прокурору Пшонці

Верховна Рада ухвалила постанову про висловлення недовіри генеральному прокурору Віктору Пшонці.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 321 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. Не голосувала майже у повному складі фракція КПУ (лише двоє комуністів проголосували «за»).

Голова ВР Олександр Турчинов повідомив, що вже декілька днів Пшонки немає на робочому місці.