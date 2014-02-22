ВР висловила недовіру генеральному прокурору Пшонці
13:38, 22 лютого 2014Кримінал
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Верховна Рада ухвалила постанову про висловлення недовіри генеральному прокурору Віктору Пшонці.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 321 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. Не голосувала майже у повному складі фракція КПУ (лише двоє комуністів проголосували «за»).
Голова ВР Олександр Турчинов повідомив, що вже декілька днів Пшонки немає на робочому місці.
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