ГПУ провела обшуки в Адміністрації Президента, РНБО, НБУ та «Межигір’ї»

Генеральна прокуратура України в рамках розпочатого кримінального провадження провела обшуки у приміщеннях Адміністрації Президента, Ради національної безпеки та оборони, Національного банку та в колишній резиденції екс-президента Віктора Януковича у Межигір’ї.

Про це повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генпрокуратури.

”В рамках розпочатого кримінального провадження проведено обшуки у приміщеннях Адміністрації Президента, РНБО, Нацбанку та колишній резиденції Януковича у Межигір’ї. Окремо слід зазначити, що в рамках цього провадження буде дана правова оцінка діям колишніх керівників органів прокуратури, які звільнилися або були звільнені із займаних посад”, - повідомили у ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Головним слідчим управлінням Генпрокуратури було розпочато кримінальне провадження за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.