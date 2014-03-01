Аваков звільнив начальника міліції Житомирської області Лазарєва
14:56, 01 березня 2014Кримінал
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Вчора, 28 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив начальника УМВС України у Житомирській області Анатолія Лазарєва.
Про це повідомляє сайт МВС України.
«Міністром внутрішніх справ направлені на розгляд Кабінету міністрів України матеріали про звільнення генерал-майора міліції Лазарєва Анатолія Анатолійовича, начальника Управління МВС України в Житомирській області», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Лазарєв був призначений начальником УМВС України у Житомирській області у листопаді 2012 року.
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