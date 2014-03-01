Аваков звільнив начальника міліції Житомирської області Лазарєва

Вчора, 28 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив начальника УМВС України у Житомирській області Анатолія Лазарєва.

Про це повідомляє сайт МВС України.

«Міністром внутрішніх справ направлені на розгляд Кабінету міністрів України матеріали про звільнення генерал-майора міліції Лазарєва Анатолія Анатолійовича, начальника Управління МВС України в Житомирській області», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Лазарєв був призначений начальником УМВС України у Житомирській області у листопаді 2012 року.