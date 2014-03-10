Керівників міліції Криму та Севастополя звільнено з органів за порушення присяги

Керівників міліції Криму та Севастополя звільнено з органів внутрішніх справ за порушення присяги.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, своїми діями вони зрадили Батьківщину, український народ та дискредитували звання міліціонера.

У присязі працівника органів внутрішніх справ зазначено, що основним її постулатом є служіння народу України, але ряд керівників міліції Криму зраджують свою Батьківщину, свій народ та свій особовий склад.

На початку березня парламент АРК усупереч законодавству України прзначив підполковника міліції Сергія Абісова виконувачем обов’язків начальника Головного управління внутрішніх справ автономії. Тоді ж Севастопольська міська рада призначила в.о. начальника муніципального Управління внутрішніх справ полковника міліції Олександра Поддубова.

За зраду державних інтересів України, порушення присяги та дискредитацію звання міліціонера Абісова і Поддубова звільнено з лав міліції.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше звертався до особового складу міліції Криму та Севастополя і наголосив, що без уваги не залишиться жоден працівник, якій є вірним присязі та народу України, йдеться у повідомленні.