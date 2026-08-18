Україна зіткнулася з дефіцитом компонентів для БМП Bradley, - ЗМІ

Окремою вимогою є здатність швидко налагодити виробництво компонентів, яких більше не виготовляють штатні постачальники.

Армія США шукає компанії, здатні забезпечити постачання дефіцитних та застарілих компонентів для бойових машин M2A2 ODS-SA Bradley, які використовуються для військової допомоги Україні, повідомило Командування контрактів армії США - Детройтський арсенал.

Мілітарний розповів, що БМП M2 Bradley призначена для забезпечення транспортування піхоти на полі бою. Її 25-мм гармата M242 Bushmaster пробиває більшість російської бронетехніки та може вести як поодинокі постріли, так і нищівні черги зі швидкістю до 500 пострілів на хвилину.

Наразі відбувається дослідження ринку, яке має визначити потенційних постачальників та їхні технічні можливості. Особливу увагу американське командування приділяє компонентам, на постачання яких впливає застарівання виробничої бази та припинення їхнього випуску окремими постачальниками.

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"Потенційні підрядники повинні мати негайний доступ до таких деталей або реалістичний план їхнього відновлення чи виробництва", - зазначають аналітики.

Зокрема, до переліку входять блок керування приводом турелі, модуль керування трансмісією, кріплення для обігрівача, боєприпасні жолоби, шестигранні компоненти нижнього болта системи TAS, лінзові ліхтарі Dialight Corp, а також інші спеціалізовані структурні, електричні та механічні підсистеми M2A2 ODS-SA.

Видання пояснює, що проблема із забезпеченням цих компонентів безпосередньо пов’язана із завданням швидкого відновлення Bradley до стану Fully Mission Capable + Safety.

Після ремонту машини мають бути готові до передачі Україні, а їхнє подальше обслуговування має забезпечуватися без затримок через дефіцит запчастин.

Окрім цього, потенційний підрядник також повинен мати спроможності для ремонту та технічної валідації Bradley, управління ланцюгом постачання і закупівлі спеціалізованих деталей.

Зазначається, що окремою вимогою є здатність швидко налагодити виробництво компонентів, яких більше не виготовляють штатні постачальники.

Також США планують залучити підрядника до підготовки українських військових механіків. Він має розробити навчальні курси, програми та посібники, а також забезпечити необхідне обладнання й інструменти.

В межах запланованої роботи також передбачається навчання українських механіків роботі з цією броньованою ремонтно-евакуаційною машиною.

Американське командування вимагає від потенційних компаній надати детальний план переходу до повноцінної роботи та вказати термін від укладення контракту до поставки першої відновленої машини.

Водночас, США наголошують, що оприлюднене повідомлення не є запитом на тендер і не означає автоматичного укладення контракту. Його мета – визначити компанії, здатні забезпечити ремонт, постачання компонентів та підтримку Bradley, необхідних для оборони України.

Проблеми з ракетами в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил Джек Вотлінг в статті The Guardian зазначив, що на тлі зростання російських ударів Києву необхідні нові ракети, але швидко наростити їхнє виробництво неможливо. Україна почала отримувати американські системи Patriot від партнерів у 2023 році. Вони стали одним із небагатьох засобів, здатних ефективно протидіяти російським балістичним ракетам. Однак, за оцінками Вотлінга, для високої ймовірності знищення балістичної ракети іноді необхідно випустити дві або три ракети-перехоплювачі. Він вважає, що нинішній дефіцит перехоплювачів є не лише проблемою України, а й наслідком багаторічних прорахунків у плануванні оборони країн НАТО.

Також ми писали, що за даними CNN, в України практично закінчилися перехоплювачі до Patriot. 16 труб системи, яку побачило ЗМІ, мають сліди регулярного використання, але її головний інженер в Україні Дмитро заявив, що не бачив, щоб пускова установка Patriot стріляла вже шість тижнів. Президент України Володимир Зеленський каже, що країні потрібно 5% американського запасу, щоб пережити зиму, але зараз у неї є лише 1%. Ззаначається, що незрозуміло, скільки перехоплювачів було обіцяно Україні Сполученими Штатами Америки та який розмір американського запасу наразі.

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