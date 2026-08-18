Росіяни вдарили по Київщині реактивними дронами: загорілась складська будівля (відео)

Сьогодні вдень через російські дрони зазнали пошкоджень приміщення заводу "Київгума".

У Броварському районі Київської області після дронової атаки російських загарбників горить складська будівля. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Зокрема, на Київщині триває ліквідація пожежі у складській будівлі в Броварському районі, що виникла вдень внаслідок удару БпЛА росіян

"Через загрозу повторних атак рятувальникам доводиться відходити на безпечну відстань, однак щойно це стає можливим, вони повертаються до роботи", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, рятувальники ДСНС працюють на місцях загорянь трав’яного настилу у Броварському та Вишгородському районах, що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА.

Окремо, сьогодні ввечері київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі столиці уламки ворожого БпЛА впали за різними адресами в дворах біля житлових будинків. В обох випадках загоряння на місцях не фіксувалися.

Як йдеться у повідомленні ТОВ "Київгума" у соціальній мережі Facebook, унаслідок сьогоднішньої атаки частина приміщень "Київгуми" зазнала пошкоджень. Однак, критичних пошкоджень немає.

"Найважливіше - наші люди в безпеці. Завдяки завчасній евакуації ніхто з працівників не постраждав", - йшлося у повідомленні.

Разом з тим, з міркувань безпеки виробництво тимчасово призупинили. Наразі оцінюються наслідки та завдані збитки.

"Ситуація не вплинула на виконання наших замовлень і зобов’язань перед клієнтами та партнерами. Вже, завтра, 19 серпня плануємо повернутися до штатного режиму роботи", - сказано у повідомленні.

Сьогодні практично увесь день постійно лунають сигнали повітряної тривогу через запуск російськими загарбниками реактивних дронів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 18:30 вечора російські загарбники запустили по Україні 76 реактивних БпЛА типу "Shahed".

"За попередніми даними, протиповітряною обороною вдалося збити та подавити понад 70 реактивних БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, зафіксовано влучання дронами та падіння збитих безпілотників на кількох локаціях. Після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА.

Еволюція російських "Шахедів"

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація прагне замінити звичайні ударні дрони "Шахед" із поршневими двигунами, які застосовує майже від початку повномасштабного вторгнення, на швидші реактивні безпілотники.

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