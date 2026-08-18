Нестача ракет для Patriot: у The Economist розповіли, як вирішити проблему

Складна ситуація в Україні - найгостріша ознака нестачі ракет-перехоплювачів на Заході.

Росія бомбардує Київ дедалі більшою кількістю балістичних та гіперзвукових ракет. Україна, яка раніше відбивала більшість таких атак за допомогою протиракетних комплексів Patriot, "виходить з себе". Про це пише The Economist.

Зазначається, що скрутне становище України - найгостріша ознака нестачі перехоплювачів на Заході. Вичерпання американського арсеналу також допомагає пояснити, чому президент Дональд Трамп неодноразово відмовлявся від погроз відновити війну з Іраном.

Швейцарія очікує, що її замовлення на Patriot буде відкладено на строк до семи років. Тайвань побоюється, що 102 одиниці, замовлені кілька років тому, не надійдуть цього року у заплановані терміни. Компанія Lockheed Martin, яка виробляє найсучаснішу версію, PAC-3 MSE, заявляє, що не може гарантувати терміни постачання жодному іноземному клієнту, з огляду на можливості Пентагону перенаправляти поставки. Нестача боєприпасів - звичне явище у воєнний час, особливо у великих, виснажливих війнах. Однак після короткої війни проти держави середнього розміру Америка відчуває дефіцит.

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Безпосередньою причиною кризи є надмірне використання перехоплювачів Америкою та її близькосхідними союзниками під час війни Трампа проти Ірану цього року. Аналітичний центр "Центр стратегічних та міжнародних досліджень" (CSIS) вважає, що Пентагон використав майже дві третини своїх довоєнних запасів винищувачів Patriot, а також значну частку інших перехоплювачів. У статті зазначено:

"Але війна лише прискорила розплату, яка назрівала десятиліттями. По обидва боки Атлантики оборонна промисловість працює в мирному ритмі, хоча барабани війни б’ють дедалі швидше. Ця помилка посилюється глобальним поширенням ракет, схильністю генералів витрачати більше на ефектну зброю, ніж на витратні боєприпаси, неефективним бюджетним процесом у Америці та самозаспокоєністю щодо американської військової переваги в повітрі".

За оцінками CSIS, на відновлення запасів Patriot до довоєнного рівня знадобиться час аж до 2029 року. Це за умови, що Конгрес схвалить гігантський запит Трампа на оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів (збільшення поточних витрат на 50 %), що малоймовірно. Проте Patriot стали основною системою точкової оборони - тобто захисту конкретної цілі, такої як авіабаза, - для 19 країн.

"Patriot - це універсальне рішення: воно потрібне нечасто, але коли потрібно, мало що інше підійде", - пояснив Джастін Бронк із Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), британського аналітичного центру.

Проблема в тому, що балістичні ракети, як правило, дешевші, ніж перехоплювачі, які намагаються їх збити (снаряди PAC-3 MSE коштують 4-5 мільйонів доларів за штуку). Іранські безпілотники "Шахед" ще на два порядки дешевші. При цьому ті, хто захищається, зазвичай запускають щонайменше два перехоплювачі на ракету, що наближається, щоб підвищити шанси на успіх.

Проблеми України

Видання стверджує, що Україна має мережу світового класу для протидії роям російських безпілотників. Вона також може перехоплювати більшість великих крилатих ракет, частково завдяки європейським системам ППО. Але лише дорогоцінні Patriot можуть протистояти російським балістичним ракетам "Іскандер-М" та "Кинжал". У березні Україна хвалилася перехопленням близько 70% балістичних ракет. У липні цей показник становив 20%. У серпні ситуація стане ще гіршою. Росія, взявши це до відома, нарощує виробництво ракет.

З наближенням зими Україна запросила щонайменше 300 перехоплювачів для Patriot. Деякі країни все ще мають їх у достатній кількості, зокрема Німеччина, Греція, Польща та Іспанія, але вони дедалі частіше відмовляються від них.

Цього року виробники домовилися збільшити виробництво ПАК-3 з 600 на рік до приблизно 2000 на початку 2030-х років.

Важливо, що промисловий потенціал союзників може стати у нагоді. Японія виробляє близько 30 перехоплювачів PAC-3 на рік за ліцензією, переважно для власних потреб. Європейська фірма MBDA збирається розпочати виробництво в Німеччині старіших моделей PAC-2. Повідомлення свідчать про те, що їхні виробники, Lockheed Martin і RTX, побоюються втратити свої ноу-хау або бути витісненими дешевшими українськими аналогами.

Допомога союзників

Франко-італійська система SAMP-T, як стверджується, здатна вражати балістичні ракети малої та середньої дальності, але українські військові джерела кажуть, що вона працює гірше, ніж Patriot PAC-2, не кажучи вже про PAC-3. Україна поетапно отримуватиме вдосконалені батареї SAMP-T з оновленими перехоплювачами, починаючи з наступного року. Проте їх виробляють у менших кількостях, ніж Patriot.

Українська оборонна промисловість та нові західні фірми працюють над протиракетною обороною. Один із таких проєктів - "Фрейя", у якому бере участь українська компанія Fire Point та безліч європейських виробників зброї. У статті зазначено:

"Їхня мета - розробити перехоплювач, вартість якого становитиме чверть від вартості PAC-3, без використання американських технологій, а випробування мають розпочатися наступного року. Скептиків багато. Дуглас Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, ще одного британського аналітичного центру, називає "Фрейю" "місячним проєктом".

Компанія Lockheed Martin оголосила про розробку PAC-3 ACE, також відомого як "Baby Patriot", який менший і менш функціональний, ніж PAC-3 MSE, але коштуватиме вдвічі дешевше. Його виробництво може розпочатися у 2028 році.

Дефіцит ракет для Patriot

Раніше повідомлялося, що Польща планує запустити виробництво ракет для системи протиповітряної оборони Patriot, оскільки в Україні під час війни будівництво подібних комплексів практично неможливе.

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