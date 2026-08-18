США ввели санкції проти голови МКС, яка видала ордер на арешт Путіна

Держсекретар США зазначив, що адміністрація Трампа вводить санкції проти Томоко Акане, японської судді, яка обіймає посаду голови Міжнародного кримінального суду, та Абдулає Сеє, старшого адвоката суду.

США у вівторок, 18 серпня, ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, повідомив в соцмережі Х державний секретар Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що адміністрація Трампа вводить санкції проти Томоко Акане, японської судді, яка обіймає посаду голови Міжнародного кримінального суду, та Абдулає Сеє, старшого адвоката суду та громадянина Сенегалу.

Причиною він вказав указ президента США від минулого року, що дозволяє застосування санкцій проти суду.

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"Минулого місяця я розпочав дипломатичну кампанію, спрямовану на усунення загрози, яку Міжнародний кримінальний суд (МКС) становить для нашого національного суверенітету. Адміністрація Трампа вводить санкції проти голови МКС Томоко Акане та старшого прокурора Абдулає Сеє в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду", - йдеться в його повідомленні.

Рубіо додав, що "американців ніколи не будуть вивозити за межі країни для судового розгляду за вигадані злочини".

Це рішення США стало черговим загостренням політики адміністрації Трампа проти суду в Гаазі, членом якого США не є.

В 2025 році США ввели цільові санкції проти кількох посадових осіб МКС, зокрема прокурорів та суддів, посилаючись на видані МКС ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, а також на попереднє розслідування щодо американських військових в Афганістані.

У відповідь, троє суддів Міжнародного кримінального суду подали позов проти Трампа та його адміністрації через ці санкції, стверджуючи, що ці заходи є незаконними.

Примітно, що в 2023 році Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук Томоко Акане, після того, як вона видала ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна.

Ордер на арешт Путіна: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. В МКС пояснили, що підозрюють очільника Кремля та уповноважену з прав дитини у незаконній депортації українських дітей. В МКС послалися на "розумні підстави", які дозволяють вважати, що Путін несе особисту відповідальність за депортацію українських дітей. Після видачі ордеру на арешт Путіна, його будуть зобов'язані заарештувати в кожній зі 123 країн-учасниць Римського статуту.

Також ми писали, що колишній президент Міжнародного кримінального суду (2018-2021) Чилі Ебое-Осуджі заявив, що рішення є "справді дуже важливим". Водночас, юридичний коментатор Джошуа Розенберг наголосив, що не варто очікувати значних результатів щодо притягнення Путіна до відповідальності найближчим часом. Він додав, що незаконна депортація українців – це відносно незначне звинувачення, якщо порівнювати із іншими жахами війни, але воно було "найпрактичнішим". Розенберг припустив, що МКС вирішили привернути увагу саме до цього злочину Росії, оскільки в цій справі прокурор вже мав достатню кількість доказів.

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