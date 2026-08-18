У Німеччині засудили українця у справі про підготовку вибухів через пошту

Ще двох українців виправдали через брак доказів.

Вищий регіональний суд Штутгарта засудив 30-річного українця у справі за підозрою підготовки вибухових пристроїв з метою відправлення їх у поштових посилках для здійснення підриву в межах країн Європи. Організатором цієї операції виступала російська розвідка. Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Зокрема, як свідчать матеріали суду, троє громадян України були причетними до відправлення з Німеччини до України двох посилок з GPS-трекерами і запасними частинами до автомобілів. Ці українці використовували українську поштову службу в межах операції, ініційованої неназваною російською державною структурою.

У суді зазначили, що для російських організаторів змови мета цих поштових поставок полягала у тому, аби виявити потенційні можливості для майбутніх диверсійних дій.

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За рішенням суду, 30-річного українця засудили до одного року і трьох місяців позбавлення волі за те, що діяв як агент з метою саботажу. Однак, його не будуть ув'язнювати, оскільки вважається, що він відбув своє покарання під час тримання під вартою у період досудового слідства.

Разом з тим, двох інших обвинувачених виправдали через відсутність доказів того, що вони були свідомо причетні до змови з метою вчинення таких нападів.

Європейські уряди вже звинувачували Москву у здійсненні тривалої кампанії диверсійних атак в рамках "гібридної війни" проти країн, які підтримують Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

У суді заявили, що 30-річний українець "навмисно брав участь у розвідці потенційних цілей з метою диверсій для російського державного утворення". Там повідомили:

"На прохання знайомого з окупованого Росією Маріуполя, він організував перевезення GPS-трекерів, які передавали дані про місцезнаходження під час транзиту з Німеччини в Україну".

При цьому, як повідомив журналістам речник суду Ларс Кемнер, під час визначення вироку враховувався той факт, що дії цього засудженого здійснювалися задовго до фактичного здійснення диверсії.

Адвокат Мартін Хейзінг, який представляв інтереси одного із виправданих підсудних, повідомив, що його клієнт може зіткнутися з негативними наслідками, якщо повернеться в Україну після політично чутливого судового процесу.

Диверсії у Німеччині

Як повідомляв УНІАН, ще у серпні 2025 року поширювалася інформація, що у Німеччині зростає загроза російських диверсій на залізниці.

На початку серпня 2026 року стало відомо, що в аеропорту німецького міста Лейпциг поруч з українським літаком було виявлено дрон, оснащений вибухівкою.

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