ГПУ розпочала перевірку попередньої діяльності нового прокурора Львівської області

Генеральна прокуратура України розпочала перевірку обставин, викладених у зверненні голови Львівської облдержадміністрації Ірини Сех, які стосуються попередньої діяльності нового прокурора області Володимира Гураля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, у своєму зверненні голова Львівської ОДА наголошує, що призначення Гураля на посаду прокурора Львівщини викликало невдоволення й спротив громадськості, які грунтуються на негативній суспільній оцінці попередньої діяльності посадовця.

З огляду на неоднозначне сприйняття громадою нового прокурора Львівської області, великий суспільний резонанс довкола цього кадрового рішення Сех звернулася до виконувача обов’язків генерального прокурора України з проханням переглянути наказ про призначення Гураля на вказану посаду.

«Генеральна прокуратура України, із залученням фахівців підрозділу внутрішньої безпеки розпочато ретельну перевірку обставин, викладених у зазначеному зверненні. За її результатами керівництвом Генпрокуратури буде прийнято законне рішення. У разі потреби будуть застосовані відповідні заходи реагування», - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня на посаду прокурора Львівської області було призначено Гураля. 7 березня у Львові члени «Правого сектору» та афганці не дали офіційно представити нового прокурора, призначення якого викликало хвилю обурення у громади Львівщини.