Міліцію Київської області очолив Ігор Грінцевич

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков призначив начальником Головного управління МВС України в Київській області полковника міліції Ігоря Грінцевича, який до цього очолював Шевченківський райвідділ міліції в столиці.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

Представив нового керівника особовому складу заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар.

Він наголосив, що міліція Київської області, як і вся система МВС, віднині працюватиме в нових умовах. За словами Чоботаря, відтепер вони не будуть гнатися за статистичними даними, а боротимуться, в першу чергу, зі злочинністю, корупцією та хабарництвом, адже саме мир та спокій в державі та на вулицях населених пунктів і є найкращою оцінкою діяльності органів внутрішніх справ.

Заступник міністра окремо окреслив пріоритетні завдання, які сьогодні ставить керівництво держави і МВС перед органами внутрішніх справ та зазначив, що належне їх виконання сприятиме ефективній боротьбі зі злочинністю та відновленню довіри населення до міліції.

У свою чергу, новопризначений керівник міліції Київщини подякував за проявлену довіру і висловив переконання у безумовному виконанні завдань, покладених на міліцію державою та народом, йдеться в повідомленні.